ضمك يواصل انتصاراته ويلحق بالفيصلي خسارته الثانية توالياً

واصل ضمك بدايته القوية بعد تحقيقه فوزه الثاني هذا الموسم على حساب ضيفه الفيصلي 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في افتتاح المرحلة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق ضمك أفضل بداية له بدوري المحترفين السعودي ليكسر رقمه الذي حققه في الموسم الاول 2019-2020 حينما جمع 4 نقاط بعد مرور 4 مراحل.

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ونجح ضمك برفع معدله النقطي بعد مرور 4 مراحل حيث جمع حتى الآن 7 نقاط من انتصارين على الطائي والفيصلي وتعادل أمام أهلي جدة، في حين خسر مباراة وحيدة أمام النصر.

في حين واصل الفيصلي تراجع مستواه بعد مباراتين قدّم فيها أداءً مميزاً حينما تعادل أمام الاهلي وفاز على النصر حيث تلقى خسارته الثانية توالياً.

وشهدت المباراة أفضلية لضمك الذي تمكن من تسجيل هدف السبق بعد مرور 10 دقائق عن طريق مهاجمه الأرجنتيني ايميليو زيلايا الذي حصل على ركلة جزاء وسددها ليتصدى الحارس احمد الكسار وتعود إليه ويضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل ضمك أداءه المميز ونجح مهاجمه الجزائري العربي هلال سوداني بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك الى 7 نقاط ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع للمركز 11.