أهلي جدة يتعثر بتعادل رابع على التوالي أمام التعاون

واصل أهلي جدة نزيف النقاط بعد تعادله للمرة الرابعة على التوالي أمام مضيفه التعاون 1-1 يوم الأحد في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في المرحلة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الأهلي سقوطه في فخ التعادل للمرة الرابعة على التوالي، حيث لم ينجح في تحقيق أي انتصار واكتفى بجمع 4 نقاط.

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وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي احتاج 9 دقائق فقط حتى تمكن هدّافه الكاميروني ليندر توامبا من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي ساندرو مانويل ليراوغ مدافع الأهلي محمد خبراني بمهارة ويسدد الكرة في الشباك.

وواصل التعاون هجومه وسنحت فرصة محققة للاعبه الباراغوياني كاكو الذي تلقى تمريرة من زميله يزيد البكر أمام المرمى ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الأهلي سريعاً وأهدر لاعبه البرازيلي باولينيو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله السنغالي الحسن نداو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد المولدوفي هنريكي لوفانور لاعب التعاون أن يعزز تقدم فريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني كثّف الاهلي محاولاته وتمكن لاعبه البرازيلي باولينيو من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63 بعدما أكمل تسديدة زميله الحسن نداو بقدمه في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً، وارتفع رصيد التعاون إلى نقطتين ليبقى في المركز 14 مؤقتاً.