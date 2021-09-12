الاتفاق يواصل مسلسل إهدار النقاط بتعادله أمام الرائد

واصل الاتفاق مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله للمرة الثالثة توالياً أمام ضيفه الرائد 2-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في حين واصل الفتح انتصاراته بعد فوزه أمام مضيفه الباطن 2-صفر، في المرحلة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام واصل الاتفاق مسلسل إهدار النقاط بعد تعادله أمام ضيفه الرائد 2-2.

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وتقدم الاتفاق أولاً بهدف عند الدقيقة 14 عن طريق لاعبه السويدي روبن كوايسون، ورد الرائد سريعاً بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 23 عن طريق مهاجمه المغربي كريم البركاوي.

وفي الشوط الثاني نجح الرائد بقلب الطاولة مبكراً وتحديداً عند الدقيقة 52 عن طريق لاعبه أحمد الزين، وانتظر الاتفاق حتى 65 والتي شهدت تسجيله هدف التعادل عن طريق لاعبه السلوفاكي فيليب كيش.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 6 نقاط ليتراجع للمركز الثامن مؤقتاً، في حين ارتفع رصيد الرائد إلى 7 نقاط ليبقى في المركز السادس.

وفي حفر الباطن واصل الفتح مسلسل انتصاراته بتحقيق فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الباطن بنتيجة 2-صفر.

ويدين الفتح لهذا الفوز للاعبه النرويجي غوستاف ويكهايم الذي سجّل هدفي الفوز عند الدقيقتين 21 و34.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وبقي الباطن على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع للمركز 11.