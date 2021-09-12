إيغالو يقود الشباب لتحقيق الفوز الأول على الحزم

قاد النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الشباب فريقه الى تحقيق الفوز الأول في الدوري بعد انتصاره أمام الحزم 2-صفر، في المباراة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعانى الشباب من سوء النتائج في مبارياته الثلاث الماضية حيث خسر مباراتين أمام أبها والفتح وتعادل أمام الاتفاق.

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وشهد الشوط الأول أفضلية للشباب الذي سجّل هدفه الأول مبكراً وتحديداً بعد مرور 3 دقائق عن طريق مهاجمه إيغالو الذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي باولينيو ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

واضطر الشباب لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البرازيلي باولينيو عند الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الحزم وسنحت له فرصة تسجيل هدف التعادل حينما حصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 60 إلا أن مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ أهدرها.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق تمكن النيجيري إيغالو مهاجم الشباب من تأمين الفوز بتسجيله الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز العاشر مؤقتاً، وبقي الحزم على رصيده السابق نقطتين ليتراجع للمركز قبل الأخير مؤقتاً.