النصر يتطلع لبلوغ الدور ربع النهائي على حساب تراكتور

يتطلع النصر لحجز مقعده في الدور ربع النهائي حينما يلاقي تراكتور سازي الإيراني، في المواجهة التي سيحتضنها ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.

ويبحث النصر عن مواصلة تألقه في هذه النسخة بعدما تأهل للدور ثمن النهائي بصفته متصدراً للمجموعة الخامسة التي ضمت بجانبه فرق السد القطري والوحدات الأردني وفولاذ خوزستان الايراني.

مادة اعلانية

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة خاصة بعد فوزه المثير على التعاون 3-1 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأغلق البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر ملف لاعبيه الأجانب الذين سيكملون المسابقة وهم الرباعي المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسيت أبوبكر والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

ويواجه مدرب النصر أزمةً كبيرة تتمثل في الغيابات التي ضربت الفريق يتقدمهم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافعين عبدالله مادو وعلي لاجامي الموقوفين، بالإضافة إلى إصابة مدافعيه عبدالإله العمري ونايف الماس إذ تبقى له مدافع وحيد وهو المنتقل من أهلي جدة حديثاً محمد آل فتيل.

وفي المقابل يدخل تراكتور اللقاء بظروف صعبة حيث وصل الفريق إلى الدوحة بقائمة تضم 16 لاعباً فقط بسبب الإصابات والانتقالات.

وعانى تراكتور في الشهر الماضي من أزمةٍ مالية إذ ترك الفريق قرابة 7 لاعبين بسبب مستحقاتهم المالية بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا بين صفوف فريقه حيث وصلت الحالات إلى 13 حالة بين اللاعبين والجهاز الفني.

واعترف فيروز كريمي مدرب تراكتور بصعوبة المهمة أمام النصر في المؤتمر الصحافي بسبب غياب 8 لاعبين عن الفريق، إلا أنه أبدى ثقته بتجاوز النصر المدجج بالنجوم.