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النصر أمام أندية إيران.. نتائج لافتة وخسارة مؤلمة

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النصر بيرسبوليس خالد الغنام
النصر في مواجهة سابقة أمام بيرسبوليس

النصر أمام أندية إيران.. نتائج لافتة وخسارة مؤلمة

الرياض - فيصل الحربي

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تباينت نتائج النصر السعودي أمام الأندية الإيرانية في البطولات الآسيوية التي سبق أن شارك بها طوال تاريخه، إذ حقق نتائج لافتة في بعض المباريات، فيما غادر البطولة أمام ناديين إيرانيين كان آخرهما الخروج أمام بيرسبوليس بركلات الترجيح في نصف نهائي نسخة 2020 وهي أبعد مرحلة يصلها النصر في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال آسيا.

ولعب النصر أمام الأندية الإيرانية 16 مباراة انتصر في 6 وخسر 7 وتعادل في 3 مباريات، إذ جاءت أولى مواجهاته أمام الفرق الإيرانية عام 1995 في بطولة آسيا أبطال الدوري التي استضافها عندما تعادل مع سايبا بدون أهداف في دور المجموعات، وبعدها بعامين واجه فريق بيرسبوليس وانتصر عليه 3-2 سجّلها مهاجمه الغاني أوهين كيندي "هاتريك"، وسجّل هدفي بيرسبوليس لاعباه أدمون بيزيك وخودادي عزيزي.

وبعد غياب طويل عاد النصر الى البطولات الآسيوية مجدداً وتحديداً في نسخة 2011، وواجه استقلال طهران في دور المجموعات حيث فاز ذهاباً بالرياض 2-1 سجّلها حسين عبدالغني وسعد الحارثي، وخسر لقاء الإياب في طهران بذات النتيجة حيث سجّل استقلال طهران فرهاد مجيدي والعراقي هوار ملا محمد، بينما سجّل هدف النصر الوحيد بدر المطوع، وفي دور 16 لذات النسخة واجه ذوب آهن وخسر أمامه في مدينة أصفهان 4-1.

وفي نسخة 2015 وقع النصر مع فريق بيرسبوليس وفاز عليه ذهاباً في الرياض بثلاثية نظيفة سجّلها البولندي أدريان ميرزفسكي والأوروغوياني فابيان إستويانوف وحسن الراهب، وخسر لقاء الإياب بهدف نظيف.

وفي نسخة 2016 واجه النصر ذوب آهن في دور المجموعات وخسر ذهاباً وإياباً بذات النتيجة 3-صفر، ووضعته القرعة في نسخة 2019 مع ذات الفريق، وخسر ذهاباً 3-2، وتعادلا سلبياً في مباراة الإياب.

وفي نسخة 2020 بدأ تفوق النصر يظهر في مواجهاته أمام الأندية الايرانية حيث انتصر على سباهان أصفهان ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-صفر، وفي نفس النسخة خسر أمام بيرسبوليس في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح.

وفي دور المجموعات للنسخة الحالية التقى النصر على ملعبه في الرياض فريق فولاذ خوزستان وتعادلا ذهاباً 1-1، وانتصر في مباراة الإياب 2-صفر.

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