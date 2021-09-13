الهلال يسقط استقلال طهران ويبلغ ربع نهائي الأبطال

حجز الهلال السعودي مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه استقلال طهران الإيراني 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب زعبيل بإمارة دبي الإماراتية، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، يوم الاثنين.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال خاصة في الشوط الثاني الذي ظهر بمستوى مميز ونجح في حسم اللقاء مبكراً.

مادة اعلانية

ومالت الأفضلية لاستقلال طهران في الربع ساعة الأولى وكاد مدافعه عارف أغاسي أن يفتتح التسجيل بعدما حول عرضية زميله جعفر سلماني برأسه إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل استقلال طهران هجومه وأهدر مهاجمه أمير مطهري هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله أراش قائد ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها ببراعة.

وعند الدقيقة 39 تمكن الفرنسي بافتيمبي غوميز من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي ماثيوس بيريرا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه ونجح لاعبه سالم الدوسري بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المالي موسى ماريغا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول استقلال طهران العودة وسنحت لمهاجمه حسين زاده فرصة خطيرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله.

وواصل حارس الهلال عبدالله المعيوف تألقه بعدما تصدى لرأسية مهاجم استقلال طهران أمير مطهري ليبعدها عن مرمى فريقه.

وقبل نهاية المباراة أهدر مهاجم الهلال البديل صالح الشهري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله ماريغا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن الحارس سيد حسيني تصدى لها لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدفين نظيفين ليكون أول الواصلين للدور ربع النهائي.