أبوبكر ينقل النصر إلى ربع النهائي في 11 دقيقة

حجز النصر السعودي مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب أمام ضيفه تراكتور الإيراني 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

وقدّم النصر أداءً جيداً في الشوط الأول حيث فرض سيطرته وسنحت له أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكراً.

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وسنحت أولى الفرص النصراوية بعد مرور 9 دقائق حينما تلقى مهاجمه الكاميروني فينسيت أبوبكر تمريرة مميزة من زميله عبدالفتّاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 11 نجح الكاميروني فينسيت أبوبكر مهاجم النصر بتسجيل هدف السبق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي تاليسكا ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وواصل النصر هجومه وكاد لاعبه البرازيلي تاليسكا أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد رضا الذي تصدى لها.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر لاعب النصر عبدالفتّاح عسيري هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله الأوزبكي ماشاريبوف ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته في العشر دقائق الأولى وأهدر مهاجمه فينسيت أبوبكر هدفاً محققاً عقب تلقيه أمام المرمى من زميله عبدالفتّاح عسيري ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد رضا الذي أبعدها بصعوبة.

وانخفض أداء النصر وهو ما جعل لاعبي تراكتور يأخذون زمام المبادرة بحثاً عن هدف التعادل حيث نجح بفرض سيطرته على وسط الملعب ولكن محاولاته لم تشكل خطراً على مرمى الحارس وليد عبدالله.

وكثّف تراكتور محاولاته في الدقائق الأخيرة إلا أن مدافعي النصر وحارسه وليد عبدالله نجحوا في تأمين النتيجة لتنتهي المباراة بفوزهم بهدف نظيف.

ولحق النصر بالفرق المتأهلة مواطنه الهلال وبيرسبوليس الايراني وأولسان الكوري الجنوبي وناغويا غرامبوس الياباني.