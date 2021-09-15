الباطن يتطلع لخطف نقاط الطائي.. والفيحاء ينشد الصدارة

يبحث الباطن عن اقتناص نقاط ضيفه الطائي وتعويض خسارته الأخيرة أمام الفتح، بينما يسعى الفيصلي إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يلاقي جاره الفيحاء يوم الخميس في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وفي ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، يسعى المضيف لاستعادة توازنه حينما يستضيف الطائي الجريح.

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وبدأ الباطن موسمه بخسارةٍ صعبة أمام الاتفاق 2-1، وفي المرحلة الثانية حقق انتصاره الأول أمام ضيفه أبها 2-1، ليتعادل في المرحلة الثالثة أمام مضيفه الهلال سلبياً ويخسر في آخر مبارياته أمام ضيفه الفتح بثنائية نظيفة، ليتراجع للمركز 12 برصيد 4 نقاط.

وفي المقابل يبحث الطائي عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصره مبكراً بعد نتائجه السلبية التي قدمها في أول 3 مباريات له.

ويعتبر الطائي الفريق الوحيد من فرق الدوري الذي لم يجمع أية نقطة حيث يقبع في ذيل الترتيب بدون نقاط من 3 خسائر أمام مضيفه الهلال 1-صفر، وبنفس النتيجة أمام ضيفه ضمك، وأمام الفيحاء بنتيجة 3-1، وتبقى له مواجهة مؤجلة أمام النصر نظراً لانشغال الأخير بمباراة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.







الفيصلي والفيحاء





وعلى مدينة المجمعة يتطلع الفيصلي لإيقاف مسلسل الخسائر والعودة لسكة الانتصارات حينما يستضيف جاره الفيحاء.

وتراجع أداء الفيصلي حامل لقب بطل كأس الملك، في المرحلتين السابقتين بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام ضيفه اتحاد جدة ومضيفه ضمك.

وبدأ الفيصلي موسمه بأداء مميز بعد تعادله أمام مضيفه أهلي جدة 1-1 وفوزه على ضيفه النصر 2-1، إلا أنه خسر أمام اتحاد جدة وضمك ليتراجع للمركز 11 برصيد 4 نقاط.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه بعد عودته مجدداً لدوري المحترفين السعودي حيث نجح بجمع 7 نقاط من 3 مباريات.

وحقق الفيحاء نتائج مميزة حيث انتصر على ضيفه اتحاد جدة 1-صفر، ومضيفه الطائي 3-1، وتعادل أمام الفتح 1-1.

ويبحث الفيحاء عن العودة مجدداً للصدارة إذ يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاطٍ وبفارق نقطتين عن المتصدر مؤقتاً اتحاد جدة وتبقى له مواجهة مؤجلة أمام الهلال.