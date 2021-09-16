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السعودية تحتضن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

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دوري أبطال آسيا
ربع النهائي سيقام بين يومي 16 و19 من الشهر المقبل

السعودية تحتضن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا

العربية.نت

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ستقام مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب بنظام التجمع في السعودية، وذلك بحسب الدليل الإعلامي الصادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء.

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دليلاً إعلامياً لمباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية، وأشار إلى أن مباريات دور ربع النهائي الخاصة بأندية غرب القارة ستقام في السعودية، فيما ستستضيف كوريا مباريات أندية الشرق.

وتأهلت أندية الهلال والنصر من السعودية والوحدة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني إلى ربع نهائي منطقة الغرب، بينما تتواجد 3 أندية من كوريا الجنوبية في ربع النهائي لشرق القارة وهي تشونبوك وأولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز، بالإضافة إلى ناغويا غرامبوس الياباني.

ويقام دور ربع النهائي بين يومي 16 و19 من شهر أكتوبر المقبل.

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