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تعادل الباطن والطائي سلبياً

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تعادل الباطن والطائي سلبياً

الرياض - فيصل الحربي

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حسم التعادل السلبي مواجهة الباطن أمام ضيفه الطائي، في المباراة التي أقيمت في حفر الباطن، في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان.

وشهدت المباراة أفضلية للباطن خاصة في الشوط الأول الذي سنحت له العديد من الفرص والتي بدأت لمهاجمه الأنغولي فابيو آبرو الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله الهولندي يوسف الجبلي ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الباطن هجومه وأهدر مهاجمه فابيو آبرو هدفاً محققاً حينما تلقى عرضية مميزة من زميله الجبلي ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الطائي خاصة في العشر دقائق الأخيرة وبدأ بشن هجوم مكثّف على مرمى الباطن كاد أن يثمر عن هدف السبق حينما تلقى لاعبه الزيمبابوي نوليدج موسونا تمريرة من زميله الجزائري أمير سيعود ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الطائي هجومه وأهدر لاعبه الجزائري أمير سعيود هدفاً محققاً بعدما راوغ أكثر من لاعب بمهارة وواجه المرمى وسدد الكرة إلا أنها اعتلت الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر البرازيلي ريناتو شافيز مدافع الباطن هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية من زميله عبدالعزيز العرياني أمام المرمى الخالي إلا أن رأسيته اعتلت العارضة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن الى 5 نقاط ليتقدم للمركز التاسع مؤقتاً، وارتفع رصيد الطائي الى نقطة ليبقى في المركز الأخير.

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