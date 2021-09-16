مانو مينيزيس ورومارينيو.. محبة بعد فوضى وتوبيخ

سيشهد ستاد "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، يوم السبت، مواجهة بين أصدقاء الأمس البرازيلي رومارينيو، مهاجم اتحاد جدة، ومواطنه مانو مينيزيس، مدرب نادي النصر، الذي سيلتقي بلاعبه السابق بعد 7 سنوات و18 يوما من آخر مباراة أشرف فيها على تدريبه في كورينثيانز.

وسيلعب النصر مع الاتحاد في مواجهة قوية ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويملك رومارينيو ذكريات عديدة مع مدربه السابق مانو مينيزيس الذي أشرف على تدريبه في موسم 2013-2014، قبل أن يرحل المهاجم إلى الجيش القطري، حيث لعب مهاجم اتحاد جدة 18 مباراة تحت إدارة مانو مينيزيس، شهدت 8 انتصارات لفريق كورينثيانز البرازيلي، مقابل هزيمتين، بالإضافة إلى 8 تعادلات.

ويحظى المهاجم البالغ من العمر "30 عاما" بعلاقة مميزة جدا مع المدير الفني الحالي لنادي النصر، فبحسب تقرير صحيفة "ميوتيماو" البرازيلية، فإن رومارينيو هو "محبوب" المدرب مانو مينيزيس، لاسيما بعدما نجح في تحويل رومارينيو إلى أهم لاعب في فريق كورينثيانز، وأوضح التقرير: في رأي المدرب يتمتع المهاجم بخصائص نادرة للغاية في كرة القدم، أولا من خلال قدرته على التحول السريع من الوسط إلى الهجوم، والمراوغة بسرعة وفي مساحات ضيقة، واللعب بكلتا القدمين، وهو ما أدى إلى مطالبة المدرب برفض كل العروض المقدمة إلى اللاعب، أبرزها العرض المقدم من نادي شنغهاي شينهوا الصيني، وأوقف كورينثيانز المفاوضات مبكرا.

ولفتت الصحيفة إلى أن مانو مينيزيس تمكن من تطوير سلوك رومارينيو، الذي كان يعيش حالة من الفوضى مع الفريق عندما كان يبلغ "23 عاما"، حيث عمل مع إدارة النادي على تغيير سلوكه خارج الملعب، وقامت إدارة النادي حينها بنقل والدة رومارينيو، دونا فيرا، من منزل العائلة في مدينة فلسطين، إلى ساو باولو، وذلك حتى تتواجد مع ابنها، وأكدت الصحيفة البرازيلية أن ذلك ساهم في تقليل خروج رومارينيو ليلا، كما بدأ بتناول الطعام بشكل صحي وأفضل، وانعكس ذلك على أرضية الملعب وتحسن مستواه ونتائج الفريق.

وعن سر تألقه مع المدرب، قال رومارينيو في تصريحات لموقع "D24AM" البرازيلي بتاريخ 24 فبراير 2014: مانو يحررني بشكل أكبر في الملعب خاصة داخل منطقة الجزاء، وتمكنت من التطور في الجوانب التهديفية، وكنت في السابق لا أسجل الكثير من الأهداف للأدوار الدفاعية المطلوبة مني.

وبخصوص قرار تواجد والدته معه، ذكر: تأتي والدتي لزيارتي والتواجد معي في ساو باولو، وتعمل على توبيخي عندما يكون سلوكي سيئا خارج الملعب، وتوقفت عن الخروج ليلاً.

وفي إحدى المباريات تألق رومارينيو وتمكن من تسجيل ثلاثية في مرمى أتلتيكو سوروكابا، وتلقى بعض المباراة تكريما مختلفا من مدربه مانو مينيزس، ونشر النادي صورة للمدرب بقصة شعر رومارينيو الشهيرة حينها.

كما تحدثت شبكة "ESPN" عن التطور الذي حدث لرومارينيو مع المدرب، وعنونت الشبكة تقريرها المنشور بتاريخ 25 مارس 2014 بـ "مع مانو مينيزس، رومارينيو أقل أهدافاً وأكثر قتالية، وقالت الشبكة الإعلامية: أصبح رومارينيو نجم الفريق ومعشوق الجماهير، وانتقد سابقا بسبب أدائه السيئ، لكن مانو مينيزيس أعاد اكتشافه وأصبح بالفعل هداف الفريق بـ 8 أهداف".

وأضاف التقرير: غير مانو طريقة لعب المهاجم وأصبح أكثر قتالية داخل الملعب، ويرجع هذا التحسن إلى الضربة القوية التي تلقاها بوجود والدته معه، كما قلت الالتزامات الدفاعية للاعب بعكس ما كان عليه مع المدرب تيتي.

وعلى الرغم من الفترة المميزة التي عاشها رومارينيو مع مدربه، إلا أنه رحل بعد 19 جولة في الدوري البرازيلي إلى الجيش القطري، بعدما تم بيعه مقابل 22 مليون ريال برازيلي – حسب موقع "لانس" البرازيلي.

ومن المقرر أن يكون المهاجم البرازيلي وجها لوجه ضد مدربه السابق مانو مينيزيس، عندما يلتقي النصر بضيفه الاتحاد، وربما يؤثر رومارينيو على مستقبل مدرب نادي النصر، الذي يعيش فترة من الانتقادات وعدم الرضا الجماهيري حسب وسائل الإعلام.