صراع "صفقات لم تتم" يشعل قمة النصر والاتحاد

شهدت الانتقالات الصيفية الماضية العديد من الأحداث بين ناديي النصر والاتحاد، والتي تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خاصة فيما يتعلق بالثلاثي فينسنت أبوبكر وأنسيلمو وعبدالرزاق حمدالله.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن الاتحاد والنصر دخلا في مفاوضات سويا للتعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، قبل أن يتمكن فريق العاصمة من التعاقد مع اللاعب في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد إلى ثلاث سنوات.

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وسيخوض اللاعب البالغ من العمر "29 عاما" لأول مرة قمة النصر والاتحاد، ويملك في رصيده 3 أهداف أحرزها في 4 مباريات مع فريقه الجديد، أمام ضمك والتعاون في الجولتين الأولى والثالثة بالدوري السعودي، إلى جانب هدفه الأخير في مرمى تراكتور الإيراني الذي قاد النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

أما الصفقة الثانية التي أشعلت الصراع بين الناديين، كان أنسيلمو دي مورايس، لاعب الوحدة السعودي السابق، الذي دخل عليه الاتحاد أولا ثم النصر والأهلي حسب وسائل الإعلام، وبعد عدة أيام وقبل غلق نافذة الانتقالات تمكن الفريق الأصفر والأزرق من ضم لاعب خط الوسط إلى صفوفه بعقد إعارة لموسم واحد.

وسيكون أنسيلمو "32 عاما" على موعد مع مباراته الثامنة أمام اتحاد جدة، بعدما واجهه 7 مرات عندما كان لاعبا في صفوف الوحدة الذي هبط الموسم المنصرم إلى دوري الدرجة الأولى، وخلال 6 مباريات في الدوري فاز أنسيلمو مع الوحدة على الاتحاد مرتين، مقابل 3 هزائم وتعادل وحيد، وفي كأس الملك خرج الوحدة على يد الاتحاد بثلاثية دون مقابل الموسم الماضي.

والصفقة الثالثة كان من المفترض أن يكون عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، الذي تصدر العناوين لفترة طويلة في الانتقالات الماضية، بعدما لفتت التقارير إلى أن الاتحاد يرغب في التعاقد مع المهاجم المغربي، في ظل رغبة اللاعب بالرحيل، قبل أن ينفي النصر عبر مدير إدارة الإعلام والاتصال في النادي ذلك، مؤكدا عدم تلقي النادي لأي عرض رسمي.

ويرتبط صاحب الـ "30 عاما" بعقد يمتد إلى صيف 2022 مع النصر، ومن المقرر أن يلعب مواجهته السابعة أمام الاتحاد بقميص النصر، وخسر حمدالله مع فريقه مرتين وتعادل في مواجهتين أيضا، وانتصر مرة واحدة، بينما خرج على يد الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك في موسم 2018-2019 عبر ركلات الترجيح، وهز المهاجم المغربي شباك الاتحاد 8 مرات.