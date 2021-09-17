أهلي جدة يواصل التعثر بتعادل خامس أمام الفتح

واصل أهلي جدة مسلسل نزيف النقاط بعد تعادله للمرة الخامسة على التوالي أمام ضيفه الفتح 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الاهلي مسلسل السقوط في فخ التعادل للمرة الخامسة حيث لم يحقق أي انتصار واكتفى بجمع 5 نقاط من 5 تعادلات.

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وبدأت المباراة بهجومٍ أهلاوي كاد أن يثمر عن هدفٍ مبكر حينما سنحت فرصة محققة للاعبه عبدالرحمن غريب حينما تلقى عرضية مميزة من زميله زياد الجهني أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الاهلي هجومه وأهدر مهاجمه السوري عمر السومة هدفاً محققاً بعد متابعته لتسديدة زميله السنغالي الحسن نداو ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الاوكراني ماكسيم كوفال الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 15 تمكن المقدوني إزغان أليوسكي لاعب الاهلي من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ورد الفتح سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 20 حينما تمكن مهاجمه فراس البريكان من تسجيل هدف التعادل بعد متابعته لتسديدة زميله الجزائري سفيان بن دبكة العائدة من العارضة ليكمل الكرة برأسه في الشباك.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء الفريقين حيث أعتمد الفتح على إغلاق مناطقه الدفاعية ومباغتة الاهلي بالمرتدات التي شكلت خطراً على مرمى الحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 78 سجّل الجزائري سفيان بن دبكة لاعب الفتح الهدف الثاني إلا أن الحكم تركي الخضير ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 8 دقائق ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وارتفع رصيد الاهلي الى 5 نقاط ليبقى في المركز العاشر مؤقتا.