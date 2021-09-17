الرائد يعود بخماسية في مرمى التعاون.. وجزائية قاتلة تعثر الشباب

حسم الرائد ديربي القصيم بفوزه على غريمه التقليدي التعاون بنتيجة 5-3، في مواجهةٍ مثيرة احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين أهدر الشباب نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام مضيفه ضمك 1-1، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم حسم الرائد ديربي القصيم بعد فوزه على غريمه التقليدي التعاون بنتيجة 5-3، في مباراةٍ مثيرة.

مادة اعلانية

وشهدت المباراة تقلبات كثيرة خاصة في شوطها الثاني في حين اكتفى الرائد بإنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف عند الدقيقة 28 عن طريق مهاجمه المغربي كريم البركاوي الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك التعاون.

وفي الشوط الثاني انتفض التعاون ونجح بقلب الطاولة أمام غريمه بعد تسجيله 3 أهداف في خمس دقائق فقط، حيث تمكن مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 52، ونجح توامبا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 54 بمقصية رائعة سكنت شباك الرائد.

وكثّف التعاون هجومه وسجّل لاعبه المولدوفي هنريكي لوفانور الهدف الثالث عند الدقيقة 57.

ورد الرائد سريعاً ونجح مهاجمه رائد الغامدي بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 64، وتمكن زميله منصور البيشي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 68.

وفرض الرائد سيطرته ونجح مهاجمه المغربي كريم البركاوي بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 71، واختتم زميله عبدالله المقرن أهداف الرائد بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد الى 10 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق نقطتين ليتراجع للمركز قبل الأخير مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة أعدر الشباب نقطتين ثمينتين بعد تعادله أمام مضيفه ضمك 1-1.

ومالت الأفضلية في الشوط الأول للشباب الذي سنحت له فرصة تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 39 بعد حصوله على ركلة جزاء إلا أن قائده الأرجنتيني بانيغا أهدرها بعدما تصدى لها الحارس الجزائري مصطفى زغبة ببراعة.

وفي الشوط الثاني اضطر ضمك لإكمال المباراة بعشرة لاعبين وتحديداً منذ الدقيقة 71 بعد طرد لاعبه عبدالله هوساوي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ونجح الشباب باستغلال النقص العددي في صفوف مضيفه حيث تمكن قائده الارجنتيني من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء، ورد ضمك وتمكن من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 85 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجمه الأرجنتيني زيلايا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك الى 8 نقاط ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، وارتفع رصيد الشباب الى 5 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.