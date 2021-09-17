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السومة: التليف سبب معاناتي من الإصابة

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السومة: التليف سبب معاناتي من الإصابة

دبي - قناة العربية

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كشف عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، أن التليف أدى إلى معاناته من الإصابة وغيابه عن الفريق في الفترة الماضية.

وقال المهاجم الدولي السوري في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: حدثت الإصابة لأول مرة مع المنتخب في البحرين، عدت بعدها وتعالجت بنسبة 100%، لكن في دور مجموعات دوري أبطال آسيا كان هناك ضغط مباريات، وشاركت في جميع المواجهات، وعانيت من الإصابة في اللقاء الخامس، عبارة عن تمزق خفيف وتليف، وتعالجت بعدها لكن النادي كان وضعه صعب في جدول ترتيب الدوري، ولم أحصل على الوقت الكامل للعلاج، وتواجدت في مباراة القادسية وعندها عانيت من الإصابة وارتحت لمباراتين بعدها.

وواصل السومة: عادت الإصابة في تدريبات المنتخب أثناء التحضير للتصفيات، لكن في معسكر النادي الذي أقيم في تونس استعدادا للموسم الجديد أخذت وقتي في العلاج والتأهل الكامل، قبل أن تعود في الأسبوع الثاني بالدوري، والتليف هو الذي سبب لي الضرر ولم أعالجه.

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