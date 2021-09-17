.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الفيصلي يعود للانتصارات على حساب جاره الفيحاء

  • الخط
من لقاء الفيصلي والفيحاء

الفيصلي يعود للانتصارات على حساب جاره الفيحاء

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات عقب فوزه أمام جاره الفيحاء 2-1، في ديربي المجمعة الذي احتضنه ستاد مدينة الملك سلمان، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح الفيصلي في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في آخر مرحلتين حينما هُزم من اتحاد جدة وضمك.

وتقاسم الفريقان الافضلية في الشوط الاول حيث كانت البداية للفيحاء حينما أهدر مهاجمه البرازيلي رامون لوبيز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة بالخطأ من حارس الفيصلي أحمد الكسار ليسدد الكرة إلا أن الأخير أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 9 نجح الفرنسي رومان آمالفيتانو لاعب الفيصلي بافتتاح التسجيل بعد متابعته لرأسية زميله المدافع البرازيلي ايغور روسي العائدة من القائم ليسدد الكرة في الشباك.

وعاد احمد الكسار حارس الفيصلي مرةً أخرى وكاد أن يهدي الفيحاء هدف التعادل حينما تباطئ في ابعاد الكرة ليخطفها لبرازيلي رامون لوبيز ويمررها لزميله عبدالرحمن السفري الذي سددها إلا أنها وجدت المدافع إيغور روسي الذي ابعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي هجومه وتمكن مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 77.

وحاول الفيحاء العودة للمباراة إلا أنه اكتفى بتسجيل هدف وحيد عن طريق لاعبه سلطان مندش عند الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد البرازيلي غيليرمي لاعب الفيصلي عند الدقيقة 90+7.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 7 نقاط ليتقدم للمركز السابع مؤقتاً، وبفارق الاهداف عن الفيحاء صاحب المركز الثالث مؤقتا .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها
شركات تمنح هواتف شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
قبل أن تذهب
فرنسا توقف 3 آلاف موظف بالقطاع الصحي لهذا السبب
فرنسا توقف 3 آلاف موظف بالقطاع الصحي لهذا السبب
اكتشف المزيد