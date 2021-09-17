الفيصلي يعود للانتصارات على حساب جاره الفيحاء

استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات عقب فوزه أمام جاره الفيحاء 2-1، في ديربي المجمعة الذي احتضنه ستاد مدينة الملك سلمان، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح الفيصلي في إيقاف مسلسل الخسائر الذي لازمه في آخر مرحلتين حينما هُزم من اتحاد جدة وضمك.

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وتقاسم الفريقان الافضلية في الشوط الاول حيث كانت البداية للفيحاء حينما أهدر مهاجمه البرازيلي رامون لوبيز هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة بالخطأ من حارس الفيصلي أحمد الكسار ليسدد الكرة إلا أن الأخير أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 9 نجح الفرنسي رومان آمالفيتانو لاعب الفيصلي بافتتاح التسجيل بعد متابعته لرأسية زميله المدافع البرازيلي ايغور روسي العائدة من القائم ليسدد الكرة في الشباك.

وعاد احمد الكسار حارس الفيصلي مرةً أخرى وكاد أن يهدي الفيحاء هدف التعادل حينما تباطئ في ابعاد الكرة ليخطفها لبرازيلي رامون لوبيز ويمررها لزميله عبدالرحمن السفري الذي سددها إلا أنها وجدت المدافع إيغور روسي الذي ابعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي هجومه وتمكن مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 77.

وحاول الفيحاء العودة للمباراة إلا أنه اكتفى بتسجيل هدف وحيد عن طريق لاعبه سلطان مندش عند الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد البرازيلي غيليرمي لاعب الفيصلي عند الدقيقة 90+7.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي الى 7 نقاط ليتقدم للمركز السابع مؤقتاً، وبفارق الاهداف عن الفيحاء صاحب المركز الثالث مؤقتا .

