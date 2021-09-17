النصر يتفوق على اتحاد جدة في دوري المحترفين

يسعى النصر لاستعادة انتصاراته أمام اتحاد جدة الغائبة منذ أكثر من موسمين حينما يستضيف على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتفوق النصر في مواجهاته أمام الاتحاد منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث التقى الفريقان 26 مباراة.

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وتميل الكفة لمصلحة أصفر العاصمة الذي انتصر في 11 مباراة وخسر 7 مباريات وتعادلا في 8 مباريات.

في حين أن الاتحاد يتفوق في مبارياته الأخيرة حيث لم يخسر أمام النصر في آخر 5 مباريات جمعتهما "انتصر في مباراتين وتعادلا في 3 مباريات".

ومن المفارقات في الكلاسيكو هو أن أكثر انتصارات الفريقين كانت خارج أرضهم حيث فاز النصر في 7 مباريات على ملعب الاتحاد وانتصر في 4 مباريات على ملعبه بالرياض.

في حين أن معدل انتصارات الاتحاد في الرياض أكبر حيث انتصر في 5 مباريات على ملعب النصر مقابل انتصارين على ملعبه.

ويملك النصر معدل التسجيل الأقوى في الكلاسيكو حيث سجّل 44 هدفاً واستقبلت شباكه 32 هدفاً.

وعلى الرغم من التنافس الكبير بين القطبين إلا أن مبارياتهما لم تخلو من النتائج الكبيرة والتي وصلت الى 5 التي تكررت مرتين بينهما.

وحقق الاتحاد أكبر نتيجة له في شباك النصر حينما انتصر 5-2 في عام 2011 والتي تناوب على تسجيلها الجزائري عبدالملك زياييه "هدفين" ومحمد الراشد "هدفين" والبرتغالي باولو جورج، في حين سجّل هدفي النصر خالد الزيلعي وأحمد الدوخي.

وفي عام 2016 رد النصر الدين للاتحاد حينما اكتسحه بخماسية نظيفة على ملعب الجوهرة المشعة والتي سجلها مهاجمه المالي ماديبو ماريغا "هدفين" والبولندي أدريان ميرزفسكي وسامي النجعي وحسن الراهب.