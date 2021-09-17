النصر يصطدم باتحاد جدة في قمة ملتهبة عنوانها الصدارة

سيكون ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، مسرحاً لمواجهة مرتقبة تجمع النصر أمام ضيفه اتحاد جدة، في قمة مواجهات المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث الفريقين عن مواصلة انتصاراتهما حيث يطمح النصر الى تحقيق فوزه الثاني توالياً لأول مرة هذا الموسم بعد خوضه 3 مباريات مع تبقي مواجهة مؤجلة ستكون أمام مضيفه الطائي يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري.

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ونجح النصر في استعادة توازنه عقب خسارته أمام الفيصلي 2-1 في المرحلة الثانية حيث اقتنص فوزاً قاتلاً أمام ضيفه التعاون 3-1 في آخر مواجهاته في المرحلة قبل الماضية.

وكان النصر قريباً من تلقي خسارته الثانية على التوالي حينما كان متأخراً بهدف نظيف أمام التعاون حتى الدقيقة الأخيرة إلا أنه انتفض وسجّل 3 أهداف عن طريق مهاجميه المغربي عبدالرزاق حمدالله "هدفين" والكاميروني فينسيت أبوبكر.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، عقب فوزه الصعب أمام تراكتور الايراني 1-صفر، حيث سيواجه الوحدة الاماراتي يوم السبت 16 أكتوبر على ملعبه بالرياض.

ويأمل البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر إلى تحقيق فوزٍ يخفف من خلاله حدة الضغوطات التي تواجه من قبل جماهير ناديه عقب الأداء المتذبذب الذي قدّمه الفريق هذا الموسم.

وسيدخل النصر المباراة بتشكيلته الأساسية عقب عودة جميع لاعبيه خاصة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي لم يشارك في مواجهة تراكتور الايراني بسبب الإيقاف.

وسيظهر البرازيلي انسيلمو لاعب النصر الجديد لأول مرة بقميص أصفر العاصمة الذي تعاقد معه في آخر يوم للميركاتو الصيفي بعد منافسة حامية مع الاتحاد.

وفي المقابل يدخل الاتحاد المباراة وعينه على 3 النقاط والتي ستبقيه في الصدارة مؤقتاً حيث يأمل في مواصلة أداءه المميز.

وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً في مواجهته الماضية أمام ضيفه أبها بقيادة مدربه الجديد الروماني كوزمين كونترا بعدما أمطر شباكه بستة أهداف.

ويتطلع الاتحاد لمواصلة تفوقه على النصر في مبارياتهما الأخيرة وتحقيق فوزه الرابع توالياً والذي سيضمن بقاءه في الصدارة مؤقتاً.

ونجح الاتحاد بتعويض خسارته في المرحلة الأولى أمام مضيفه الفيحاء بهدف نظيف، ليحقق 3 انتصارات متتالية على الرائد 3-صفر والفيصلي 2-1 وأبها 6-1.

ومن المتوقع أن يشارك المهاجم المالي يوسف نياكاتي مع الاتحاد لأول مرة حيث غاب عن مواجهة أبها الماضية بعدم الجاهزية الفنية.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في الصدارة برصيد 9 نقاط، في حين يحتل النصر المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.