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الهلال يخوض اختباراً صعباً أمام الاتفاق

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آخر مواجهاتهما الموسم الماضي

الهلال يخوض اختباراً صعباً أمام الاتفاق

الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يخوض اختباراً صعباً أمام ضيفه الاتفاق على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث فريقا الحزم وضيفه أبها عن استعادة توازنهما حينما يلتقيان في الرس، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.‫

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يتطلع الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يخوض اختباراً صعباً أمام ضيفه الاتفاق.

وتوقفت انتصارات الهلال بعد تعادله سلبياً في مباراته الأخيرة أمام ضيفه الباطن بعد انتصارين حققهما على ضيفه الطائي ومضيفه التعاون.

ويدخل الهلال المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد فوزه أمام مضيفه استقلال طهران الإيراني 2-صفر يوم الاثنين الماضي في دوري أبطال آسيا ليتأهل لملاقاة ضيفه بيرسبوليس في الدور ربع النهائي.

ويعاني البرتغالي ليوناردو غارديم من مشكلة الغيابات التي ضربت أحد أهم 3 لاعبين في فريقه وهم سلمان الفرج وعبدالله عطيف ومحمد البريك بسبب الاصابة.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 3 مواجهات حيث تبقى له مواجهة مؤجلة ستكون أمام الفيحاء يوم 28 من الشهر الجاري.

وفي المقابل يسعى الاتفاق لإيقاف نزيف النقاط الذي لازمه في المراحل الثلاث الأخيرة.

وحقق الاتفاق فوزاً وحيداً هذا الموسم على حساب الباطن في افتتاح مبارياته بالدوري وتعادل في آخر 3 مباريات له أمام الشباب وأبها والرائد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ليتراجع للمركز التاسع.

وفي الرس يبحث فريقا الحزم وضيفه أبها عن تضميد جراحهما واستعادة توازنهما عقب خسارتهما في المرحلة السابقة.

ولم يعرف الحزم حتى الان طعم الانتصارات بعد مرور 4 مراحل حيث تعادل أول مباراتين له أمام التعاون وأهلي جدة، وخسر آخر مباراتين له أمام الرائد والشباب ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.

وفي المقابل يسعى أبها لتضميد جراحه والعودة مجدداً الى سكة الانتصارات التي غابت عنه في آخر 3 مواجهات.

وحقق أبها فوزاً وحيداً أمام الشباب في افتتاح مبارياته بالدوري وتعادل أمام الاتفاق وخسر مباراتين آخرها أمام الاتحاد بنتيجة 6-1 ليتراجع للمركز 13 برصيد 4 نقاط.

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