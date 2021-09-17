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الهلال يواجه وصيف آسيا.. والنصر يصطدم بالوحدة الإماراتي

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النصر الوحدة مايكون جونز
لقاء سابق بين الوحدة الإماراتي والنصر السعودي

الهلال يواجه وصيف آسيا.. والنصر يصطدم بالوحدة الإماراتي

العربية. نت

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أوقعت القرعة نادي الهلال السعودي بطل نسخة عام 2019، في مواجهة بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل العام الماضي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

جاء ذلك عقب سحب القرعة الذي جرى يوم الجمعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور، عبر تقنية الاتصال بالفيديو.

ويلتقي في المواجهة الثانية ضمن ربع نهائي منطقة الغرب نادي الوحدة الإماراتي، مع النصر السعودي.

وتقام مباريات ربع نهائي وقبل نهائي منطقة الغرب في السعودية، على أن تجري منافسات هذين الدورين لمنطقة الشرق في كوريا الجنوبية، وتقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر.

وجرى سحب القرعة بشكل مفتوح، بعدما تم توزيع الأندية المشاركة على وعائين، واحد لمنطقة الغرب، والثاني لمنطقة الشرق.

وفي منطقة شرق آسيا، يلتقي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع مواطنه أولسان هيونداي، في حين يتواجه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مع ناغويا غرامبوس الياباني.

قرعة الأدوار النهائي في دوري أبطال آسيا

غرب آسيا

- ربع النهائي

1- الوحدة (الإمارات) - النصر (السعودية)

2- بيرسيبوليس (إيران) - الهلال (السعودية)

- قبل النهائي:

الفائز من ربع النهائي (1) - الفائز من ربع النهائي (2)

شرق آسيا

- ربع النهائي

3- جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية) - أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

3- بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية) - ناغويا غرامبوس (اليابان)

- قبل النهائي

الفائز من ربع النهائي (3) - الفائز من ربع النهائي (4).

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