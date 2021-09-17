نجوم الهلال والنصر يواجهون باريس سان جيرمان يناير المقبل

أعلنت الهيئة العامة للترفيه يوم الجمعة استضافة الرياض مباراة كرنفالية تجمع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر في شهر يناير المقبل بمسمى كأس موسم الرياض.

وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي غوميز والبرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا وغيرهم ضمن موسم الرياض الذي جذب أكثر من 10 ملايين زائر في نسخته الأولى عام 2019.

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وستقام المباراة في الأسبوع الثالث من شهر يناير بحسب بيان الهيئة العامة للترفيه والذي يصادف نهاية موسم الرياض الذي ينطلق في أكتوبر 2021 وينتهي في يناير 2022.