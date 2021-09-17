.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نجوم الهلال والنصر يواجهون باريس سان جيرمان يناير المقبل

  • الخط
ثلاثي نادي باريس سان جيرمان

نجوم الهلال والنصر يواجهون باريس سان جيرمان يناير المقبل

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة العامة للترفيه يوم الجمعة استضافة الرياض مباراة كرنفالية تجمع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر في شهر يناير المقبل بمسمى كأس موسم الرياض.

وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي غوميز والبرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا وغيرهم ضمن موسم الرياض الذي جذب أكثر من 10 ملايين زائر في نسخته الأولى عام 2019.

وستقام المباراة في الأسبوع الثالث من شهر يناير بحسب بيان الهيئة العامة للترفيه والذي يصادف نهاية موسم الرياض الذي ينطلق في أكتوبر 2021 وينتهي في يناير 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بشرى لمحبي الأكل: لا علاقة للسمنة بكميات الطعام بل.. بشرى لمحبي الأكل: لا علاقة للسمنة بكميات الطعام بل..
أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
شركات تمنح هواتف شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!
قبل أن تذهب
خلافات حادة بالصومال.. رئيس منتهية ولايته يقلص صلاحيات رئيس الوزراء
خلافات حادة بالصومال.. رئيس منتهية ولايته يقلص صلاحيات رئيس الوزراء
اكتشف المزيد