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‫اتحاد جدة.. 997 يوماً دون الهزيمة من النصر

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من فوز الاتحاد الأخير

‫اتحاد جدة.. 997 يوماً دون الهزيمة من النصر

الرياض - فيصل الحربي

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يسعى اتحاد جدة لتأكيد تفوقه على النصر في مواجهاتهما الأخيرة حينما يواجه يوم السبت على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكمل الاتحاد 997 يوماً دون الهزيمة من النصر حيث كانت آخر خسارة له أمام أصفر العاصمة 2-1 في يوم 21 ديسمبر 2018 حينما انتهت مواجهتهما التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

وأصبحت مواجهات الاتحاد والنصر في السنتين الأخيرتين تميل لمصلحة الأول الذي لم يعرف طعم الخسارة في آخر 5 مواجهات في دوري المحترفين.

ويملك النصر أطول سلسلة عدم خسارة أمام الاتحاد والتي وصلت إلى 12 مباراة متتالية حيث بدأت عام 2012 وانتهت في عام 2019.

ومنذ تلك المواجهة التي جمعتهما يوم 13 ابريل 2019 والتي حسمها الاتحاد لصالحه بنتيجة 3-2 لم يعرف الفريق طعم الخسارة أمام النصر.

وفي آخر 5 مباريات بدوري المحترفين حقق الاتحاد انتصارين وتعادلا في 3 مباريات بنفس النتيجة 1-1.

ويعود الفريقان مرة أخرى إلى ملعب مرسول بارك الذي احتضن آخر مواجهة جمعتهما في ختام دوري المحترفين الموسم الماضي وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد 2-1.

وتترقب الجماهير الرياضية كلاسيكو النصر والاتحاد الذي بدأ مبكراً بين الجماهير خاصة بعد المنافسة الحامية بين الناديين على ضم البرازيلي انسيلمو لاعب الوحدة والذي وقّع للنصر في آخر يوم من الميركاتو الصيفي.

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