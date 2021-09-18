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أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو يتعادلان سلبياً

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أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو يتعادلان سلبياً

مدريد - د ب أ

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انفرد فريق أتلتيكو مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل مؤقت بعد تعادله مع ضيفه أتلتيك بلباو سلبيا اليوم السبت في الجولة الخامسة من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز رايو فاليكانو على خيتافي 3 - صفر.

وفشل فريقا أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق نقطة أمام ريال مدريد وفالنسيا، فيما رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز رايو فايكانو على ضيفه خيتافي 3 - صفر. وسجل أهداف رايو فايكانو أوسكار تريخو في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء وباتي سيس في الدقيقة 78 ورادميل فالكاو في الدقيقة 82. ورفع رايو فايكانو رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، فيما ظل خيتافي بلا رصيد في قاع الترتيب.

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