فوز صعب للهلال على الاتفاق

استعاد الهلال نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الاتفاق 3-2، ليستعيد الصدارة مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الهلال باستعادة توازنه سريعاً عقب تعادله سلبياً في مواجهته الماضية أمام ضيفه الباطن.

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وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي فرض سيطرته خاصة في الشوط الأول والذي لم يتعرض مرماه لأي هجمة خطيرة.

وسنحت أولى الفرص للهلال وتحديداً لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي كاد أن يفتتح التسجيل حينما تلقى تمريرة من زميله المالي موسى ماريغا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 24 نجح المالي موسى ماريغا مهاجم الهلال في افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي ماثيوس بيريرا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه ناصر الدوسري أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته ونجح مهاجمه غوميز بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 56 بعد تلقيه تمريرة من زميله بيريرا ليواجه المرمى ويضعها في الشباك.

وكثّف الهلال هجومه وتمكن الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 61 بعدما حول تمريرة زميله سالم الدوسري بقدمه في شباك الحارس الاتفاقي رايس مبولحي.

وعند الدقيقة 69 تمكن مهاجم الاتفاق هزاع الهزاع من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعدما حول عرضية زميله المغربي وليد أزارو بصدره لتستقر في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل الاتفاق صحوته ونجح لاعبه سنوسي هوساوي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 84 بعدما حول تمريرة زميله البرازيلي سوزا بقدمه في شباك الهلال.

وحاول الاتفاق الوصول لمرمى الهلال وتسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة إلا أن الدفاع الأزرق نجح في تأمين النتيجة لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 3-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع للمركز التاسع.