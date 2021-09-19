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إقالة البرازيلي مانو مينيزيس من تدريب النصر

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مانو مينيزيس النصر
مانو تولى تدريب النصر في أبريل الماضي

إقالة البرازيلي مانو مينيزيس من تدريب النصر

العربية.نت

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أعلنت إدارة نادي النصر السعودي يوم الأحد إقالة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس من منصبه عقب الخسارة أمام اتحاد جدة 3-1 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت.

وتولى مينيزيس، مدرب منتخب البرازيل السابق، تدريب النصر في شهر أبريل من العام الجاري، إذ بدأ معه في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا وتأهل متصدراً لمجموعته بعد الفوز على السد القطري "مرتين" وفولاذ الإيراني فيما تعادل مع الأخير في المباراة الأخرى وخسر أمام الوحدات الأردني، وبلغ ربع نهائي المسابقة الحالية عقب تجاوز تراكتور الإيراني بهدف دون رد في ثمن النهائي.

وفي بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تلقى مينيزيس 3 خسائر اثنتان منها أمام اتحاد جدة الموسم الماضي والحالي وخسارة أمام الفيصلي 2-1 في الجولة الثانية من المسابقة.

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