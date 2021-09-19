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تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولتين الرابعة والسابعة في الدوري السعودي

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تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولتين الرابعة والسابعة في الدوري السعودي

العربية.نت

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قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولتين الرابعة والسابعة بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعد التنسيق مع الأندية المعنية، نظرًا لقرار الجهاز الفني انطلاق معسكر المنتخب السعودي الأول يوم السبت الموافق الثاني من أكتوبر القادم وذلك للاستعداد للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

حيث قررت اللجنة تأجيل مباراتي (الفيحاء والهلال) و (الطائي والنصر) في الجولة الرابعة لموعد يحدد لاحقًا، كما قررت اللجنة ايضاً إقامة مباراتي (أبها والنصر) و (الحزم و الهلال) يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر الحالي، ومباراة (الشباب والفيحاء) يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر.

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