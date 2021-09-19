مانو مينيزيس والنصر.. قصة انتهت بعد 15 مباراة

انتهت قصة البرازيلي مانو مينيزيس مع النصر السعودي بعد 5 أشهر فقط من بدايتها، عقب تلقي الفريق خسارته الثانية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام اتحاد جدة 3-1 يوم السبت، في مسيرة لم تدم طويلاً لكنها حملت الكثير من الانتقادات تجاه المدرب وطريقة لعبه مع الأصفر.



ولعب النصر 15 مباراة تحت إدارة مدرب منتخب البرازيل السابق، فاز في 9 مباريات، وتعادل مرتين مقابل الخسارة 4 مرات آخرها على أرضه يوم السبت أمام اتحاد جدة.

مادة اعلانية

وكان مشوار لويز أنطونيو الشهير بلقب مانو، مع النادي السعودي قد بدأ بشكل لافت أمام السد القطري في مباراة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا بنسخته الحالية، بعدما تفوق 3-1 على ضيفه، وتعثر بالتعادل أمام فولاذ الإيراني 1-1، قبل أن يفوز عليه مجدداً بهدفي عبدالفتاح عسيري وعبدالرزاق حمدالله، ويتلقى خسارة مفاجأة أمام الوحدات الأردني الذي حقق أول انتصار تاريخي في باكورة مشاركاته بدوري أبطال آسيا 2-1 على صاحب الأرض النصر، إلا أن الأخير استطاع خطف البطاقة المؤهلة بشكل مباشر إلى الدور التالي عقب تكرار فوزه على السد 2-1.



وفي بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، حقق مانو 3 انتصارات متتالية مع النصر على حساب الفيصلي، العين والرائد، قبل أن يتعادل مع الوحدة ويخسر في المباراة الأخيرة أمام اتحاد جدة 2-1.

وبدأ النصر مع مينيزيس بشكل قوي في الموسم الجاري إذ اكتسح ضيفه ضمك 4-1، لكنه تلقى الخسارة أمام الفيصلي 2-1، وفي المباراة الثالثة فاز بصعوبة بالغة على التعاون 3-1، قبل أن يسقط أمام اتحاد جدة يوم السبت بذات النتيجة.

ونجح مانو في قيادة النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للعام الثالث على التوالي، بعد الفوز الصعب على تراكتور الإيراني بهدف دون رد ليصعد لمواجهة الوحدة الإماراتي في ربع النهائي الشهر المقبل.



وسجل النصر 30 هدفاً مع مانو مينيزيس خلال 15 مباراة في بطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا، بينما اهتزت شباكه 19 مرة، إذ حافظ على نظافتها 3 مرات فقط كانت أمام العين في دوري كأس محمد بن سلمان النسخة الماضية ومرتين في دوري أبطال آسيا أمام فولاذ وتراكتور الإيرانيين.