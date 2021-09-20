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الانضباط تغرم النصر.. وتهدده بالحرمان من الجماهير

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النصر الاتحاد
من لقاء النصر والاتحاد

الانضباط تغرم النصر.. وتهدده بالحرمان من الجماهير

العربية. نت

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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، عقوبة مالية تبلغ 150 ألف ريال على نادي النصر، وهددته بحرمانه من لعب مباراته المقبلة على أرضه دون حضور الجمهور، حال تكرار العقوبة خلال 6 أشهر.

وجاء قرار الانضباط بسبب قيام جمهور نادي النصر برمي أكثر من 50 علبة مياه خلال الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام الاتحاد ضمن منافسات الدوري، وعاقب اللجنة أيضا نادي النصر بغرامة تبلغ 10 آلاف ريال لتأخر لاعبي الفريق بالدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى بداية الشوط الثاني.

كما غرمت اللجنة نادي الاتحاد بـ 65 ألف ريال سعودي، لقيام جمهوره برمي ما يفوق عدده 15 علبة مياه تجاه أرضية الملعب خلال المباراة أمام النصر.

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