بطريقة خاصة.. إيمليانو دياز يحتفل باليوم الوطني السعودي

احتفل إيمليانو، مساعد والده الأرجنتيني، رامون دياز، المدرب السابق للهلال والاتحاد السعوديين، باليوم الوطني الـ 91، وذلك عبر وضع وشم يحمل شعار السيفين والنخلة.

ونشر مساعد المدرب البالغ من العمر "39 عاما" صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، احتفل عبرها باليوم الوطني السعودي بطريقة مختلفة، بعدما عدة وشوم على ظهره تحمل معالم معروفة وشهيرة في السعودية.

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ورسم إيمليانو دياز على ظهره شعار السيفين والنخلة، إلى جانب برج المملكة والصقر.

وقال إيمليانو لـ "العربية. نت": لم أنته بعد من تصميم الوشم، رسمت معالم السعودية البارزة على كامل ظهري، أخذ الوشم الكثير من الوقت، حتى الآن لم يكتمل ما زال بنسبة 70%، من الممكن أن يكتمل الوشم بشكل كامل، يوم الأربعاء.

وحول السبب الذي دفعه إلى ذلك، أوضح: عشت في السعودية قرابة العامين ونصف العام، حظينا بترحيب مميز من الشعب السعودي، عشنا فترة رائعة هناك، من كرم وطيب تعامل وروح عالية، ومازالت ذكرى تلك الأيام في قلبي وقلب عائلتي، والوشم مجرد رد جميل إلى البلد الذي لن ننساه أبدا وستظل ذكراه معي ومع عائلتنا دائما.

وعرفت كرة القدم السعودية رامون دياز في أواخر العام 2016 عندما حضر إلى الهلال وحقق معه ثنائية الدوري وكأس الملك، وقاده في الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال آسيا، قبل أن يشرف على تدريب اتحاد جدة في الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر في 2018.

ويتولى رامون دياز حاليا تدريب فريق النصر الإماراتي، ويعمل معه ابنه إيمليانو كمساعد له.