الشباب في مهمة صعبة أمام "البطل"

تتجه الأنظار، يوم الخميس، صوب ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، والذي سيحتضن مواجهة مثيرة تجمع الشباب أمام جاره الهلال بطل الدوري آخر موسمين، وذلك في قمة مواجهات جولة "هي لنا دار"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقرر اتحاد القدم السعودي تسمية الجولة السادسة بـ"جولة هي لنا دار" احتفاءً باليوم الوطني السعودي والذي سيكون يوم المباراة الخميس 23 سبتمبر.

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ويدخل الفريقان المباراة بطموحاتٍ مختلفة حيث يبحث الهلال عن 3 نقاط تمنحه الصدارة مؤقتاً، بالإضافة إلى مواصلة مسيرته المميزة في الدوري.

ونجح الهلال في تحقيق 3 انتصارات في مبارياته 4 التي خاضها في الدوري حتى الآن حيث انتصر على الطائي والتعاون والاتفاق وتعادل مع الباطن.

ويواجه البرتغالي ليوناردو غارديم مدرب الهلال أزمةً كبيرة تتمثل في الغيابات التي ضربت الفريق قبل القمة، حيث انضم اللاعبان سالم الدوسري وناصر الدوسري للغائبين عبدالله عطيف ومحمد البريك والبيروفي آندري كاريو للإصابة.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن الرائد صاحب المركز الثالث وبفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر مع تبقي له مباراة مؤجلة ستكون أمام الفيحاء.

وفي المقابل يدخل الشباب وعينه على 3 النقاط والتي ستعيد الفريق إلى سكة الانتصارات التي سلكها مرة وحيدة فقط هذا الموسم حينما انتصر على الحزم في المرحلة قبل الماضية.

ويأمل لاعبو الشباب في أن يوقفوا مسلسل تذبذب المستوى الذي قدمه في المراحل الخمس الماضية بقيادة مدربه البرازيلي شاموسكا.

ويملك الشباب حصيلة هزيلة في مبارياته الخمس الماضية حيث جمع 5 نقاط فقط من فوزه على الحزم وتعادله أمام الاتفاق وضمك وتلقى خسارتين أمام أبها والفتح.

ويدخل الشباب المباراة بصفوف مكتملة بعد عودة البرازيلي باولينيو والذي غاب عن لقاء ضمك الماضي بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة الحزم التي سبقتها.

وواجه البرازيلي شاموسكا سيلاً من الاتتقادات من الجماهير الشبابية بعد البداية السيئة للفريق هذا الموسم حيث يبحث عن العودة للانتصارات من الباب الكبير.

ويدخل الشباب وهو في المركز 11 برصيد 5 نقاط وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي تبقت له مباراة مؤجلة.