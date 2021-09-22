الشباب يسعى لفك عقدة لازمته 7 سنوات أمام الهلال

يسعى الشباب لكسر عقدته أمام الهلال وإنهاء معاناته أمام جاره والتي استمرت في 7 سنوات الأخيرة حينما يلتقيه يوم الخميس على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وأصبحت مواجهات الفريقين تذهب للهلال في السنوات الأخيرة بعدما تفوق بشكل كبير على جاره الشباب والذي لم ينجح بتحقيق أي انتصار في 7 سنوات الأخيرة.

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ويعود تاريخ آخر انتصار شبابي الى شهر أكتوبر 2014 حينما فاز بهدف نظيف سجّله لاعبه الكوري الجنوبي بارك تشوو يونغ.

ويملك الهلال سجّلاً مميزاً في مواجهاته أمام الشباب منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث واجهه 26 مرة، حقق الانتصار في 14 مباراة وخسر 4 مباريات فقط، وتعادلا في 7 مباريات.

ولا يتوقف تفوق الهلال عند الانتصارات فقط بل اقترنت بالنتائج الكبيرة التي تكررت حيث إن أكبر نتيجة تحققت التي كانت في آخر مواجهة جمعتهما الموسم الماضي حينما انتصر 5-1 على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب وهي التي قربت أزرق العاصمة من اللقب.

ويملك الهلال سلسلة أطول عدم خسارة من أمام الشباب والتي لم يعرف طعمها في آخر 13 مباراة بينهما في دوري المحترفين السعودي.

ويتصدر الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال ترتيب هدّاف الديربي بتسجيله 6 أهداف، في حين أكثر لاعبي الشباب تسجيلاً في يعتبر المهاجم ناصر الشمراني أكثر اللاعبين تسجيلاً في مرمى الهلال بتسجيله 3 أهداف، وأيضاً نجح بتسجيل هدفين في شباك الشباب بعد انتقاله للهلال موسم 2013-2014.