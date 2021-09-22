.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الشباب يسعى لفك عقدة لازمته 7 سنوات أمام الهلال

  • الخط
الشباب الهلال
مواجهة سابقة بين الهلال والشباب

الشباب يسعى لفك عقدة لازمته 7 سنوات أمام الهلال

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

يسعى الشباب لكسر عقدته أمام الهلال وإنهاء معاناته أمام جاره والتي استمرت في 7 سنوات الأخيرة حينما يلتقيه يوم الخميس على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وأصبحت مواجهات الفريقين تذهب للهلال في السنوات الأخيرة بعدما تفوق بشكل كبير على جاره الشباب والذي لم ينجح بتحقيق أي انتصار في 7 سنوات الأخيرة.

ويعود تاريخ آخر انتصار شبابي الى شهر أكتوبر 2014 حينما فاز بهدف نظيف سجّله لاعبه الكوري الجنوبي بارك تشوو يونغ.

ويملك الهلال سجّلاً مميزاً في مواجهاته أمام الشباب منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث واجهه 26 مرة، حقق الانتصار في 14 مباراة وخسر 4 مباريات فقط، وتعادلا في 7 مباريات.

ولا يتوقف تفوق الهلال عند الانتصارات فقط بل اقترنت بالنتائج الكبيرة التي تكررت حيث إن أكبر نتيجة تحققت التي كانت في آخر مواجهة جمعتهما الموسم الماضي حينما انتصر 5-1 على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب وهي التي قربت أزرق العاصمة من اللقب.

ويملك الهلال سلسلة أطول عدم خسارة من أمام الشباب والتي لم يعرف طعمها في آخر 13 مباراة بينهما في دوري المحترفين السعودي.

ويتصدر الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال ترتيب هدّاف الديربي بتسجيله 6 أهداف، في حين أكثر لاعبي الشباب تسجيلاً في يعتبر المهاجم ناصر الشمراني أكثر اللاعبين تسجيلاً في مرمى الهلال بتسجيله 3 أهداف، وأيضاً نجح بتسجيل هدفين في شباك الشباب بعد انتقاله للهلال موسم 2013-2014.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"لدي 6 أطفال".. جونسون يقّر بوجود ابنة من خارج الزواج
الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن الإمارات تسمح بعدم ارتداء الكمامة في هذه الأماكن
الأكثر قراءة
صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان
إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين إياك وهذا الخطأ.. يجعل فيتامين "د" بلا فائدة!
فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك فيديو لفتاة تطلق النار في السعودية.. والشرطة تتحرك
انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته انقلب السحر على الساحر.. مقلب طفل مصري يغير حياته
مصرية عمرها 20 وابنة إمام مسجد يتوقعون فوزها ببلدية روما مصرية عمرها 20 وابنة إمام مسجد يتوقعون فوزها ببلدية روما
شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي شاهد ماذا فعلت مذيعات تلفزيون مصر.. عقب وفاة طنطاوي
قبل أن تذهب
جونسون آند جونسون: الجرعة الثالثة تحمي من أعراض كورونا الحرجة
جونسون آند جونسون: الجرعة الثالثة تحمي من أعراض كورونا الحرجة
اكتشف المزيد