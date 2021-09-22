النصر يسعى لاستعادة توازنه على حساب الباطن

يسعى النصر لاستعادة توازنه حينما يستضيف الباطن على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في حين يبحث أهلي جدة عن انتصاره الأول حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، ويتطلع الاتفاق للعودة لسكة الانتصارات حينما يواجه مضيفه الطائي، في افتتاح جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ويعيش النصر أوضاعاً فنية غير مستقرة عقب الخسارة من أمام ضيفه اتحاد جدة 3-1 في المواجهة السابقة التي أقيمت على ملعبه.

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وقررت ادارة النصر إقالة البرازيلي مانو مينيزيس مدرب الفريق عقب الأداء الضعيف الذي قدمه هذا الموسم بخسارته مباراتين وانتصاره مثلهما.

ويدخل النصر المباراة وهو بالمركز الثامن برصيد 6 نقاط وبفارق 6 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة مع تبقي له مواجهة مؤجلة ستكون أمام الطائي.

وفي المقابل يتطلع الباطن للخروج على الأقل بنتيجةٍ ايجابية من ملعب النصر خاصة وأنه قدّم أداءً متذبذباً هذا الموسم.

وحقق الباطن انتصاراً وحيداً هذا الموسم كان على حساب أبها وتعادل في مباراتين أمام الهلال والطائي وخسر مباراتين أمام الاتفاق والفتح، ليحتل المركز 13 برصيد 5 نقاط.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث أهلي جدة عن انتصاره الأول حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء.

وسجّل الأهلي اسمه كأول فريق يتعادل في أول خمس مباريات له في دوري المحترفين السعودي.

ويتطلع الأهلي لتحقيق انتصاره الأول بعد 5 تعادلات متتالية حيث يطمح إلى ملاحقة فرق الصدارة لاسيما وأن الفارق بينه وبين اتحاد جدة المتصدر توسع إلى 7 نقاط.

وزادت الصعوبات على الأهلي بعدما قرر البرازيلي باولينيو قائد الفريق إنهاء مسيرته مع الفريق بعد مرور 5 مراحل فقط.

وأصدرت إدارة الأهلي بياناً أعلنت فيه إنهاء التعاقد مع البرازيلي باولينيو بناءً على طلب الأخير الذي تعذر بوجود ظروف تحيط بأسرته في البرازيل حالت دون إكمال مسيرته.

وفي المقابل يأمل الفيحاء في استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات ومطاردة المتصدر اتحاد جدة.

وقدّم الفيحاء أداء مميزاً هذا الموسم حيث جمع 7 نقاط من 4 مباريات وتبقت له مواجهة مؤجلة أمام الهلال ويحتل المركز السادس.

ويبحث الفيحاء عن استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقيه خسارته الأولى هذا الموسم في المرحلة السابقة أمام غريمه التقليدي الفيصلي بنتيجة 2-1.

وعلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل يسعى الاتفاق لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً الطائي.

وحقق الاتفاق فوزاً وحيداً كان على حساب ضيفه الباطن في المرحلة الأولى وتعادل في 3 مباريات متتالية أمام الشباب وأبها والرائد وخسر في المرحلة السابقة من أمام مضيفه الهلال ليتراجع للمركز التاسع برصيد 6 نقاط.

وفي المقابل يبحث الطائي عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث أن شبح الهبوط يحاصره منذ بداية الدوري بعد نتائجه السلبية إذ أنه يتذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

وتلقى الطائي 3 خسائر متتالية أمام الهلال وضمك والفيحاء وتعادل في مواجهته الأخيرة أمام الباطن، وتبقت له مواجهة مؤجلة ستكون أمام النصر.