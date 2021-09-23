اتحاد جدة يسعى لتأمين صدارته على حساب التعاون

يسعى اتحاد جدة لتأمين صدارته حينما يستضيف التعاون الجريح على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين يتطلع ضمك لمواصلة تألقه حينما يلتقي جاره أبها، في جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يسعى اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته وتأمين صدارته حينما يستضيف التعاون الجريح.

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وقدّم الاتحاد عرضاً لافتاً هذا الموسم على الرغم من خسارته أمام الفيحاء في أول مواجهاته إلا أنه استطاع أن يحقق 4 انتصارات متتالية.

ونجح الاتحاد بالخروج من ملعب مرسول بارك الأسبوع الماضي فائزاً 3-1 على مضيفه النصر في مباراة مثيرة.

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو متصدر للترتيب برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن وصيفه الهلال والذي تبقت له مباراة مؤجلة ستكون أمام الفيحاء.

وفي المقابل ستكون مهمة التعاون صعبة كونه سيواجه الاتحاد المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

وعانى التعاون هذا الموسم من البداية الضعيفة حيث لم يعزف الفريق طعم الانتصارات بعد مرور 5 مراحل حتى الآن.

ودخل التعاون مرحلة الخطر مبكراً حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط من تعادلين أمام الحزم والأهلي وخسر من الهلال والنصر والرائد.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يتطلع ضمك لمواصلة تألقه هذا الموسم حينما يواجه جاره أبها.

وقدّم ضمك عرضا مميزاً بعد مرور 5 مراحل إذ حقق أفضل بداية له بدوري المحترفين السعودي والذي ينشط فيه للموسم الثالث على التوالي.

وعلى الرغم من خسارته الثقيلة 4-1 أمام النصر في المرحلة الأولى إلا أن ضمك نجح بجمع 8 نقاط من فوزه على الطائي والفيصلي وتعادله أمام الأهلي والشباب ليحتل المركز الخامس.

وفي المقابل يأمل أبها في تضميد جراحه عقب الخسارتين المتتاليتين التي مني بهما في المرحلتين السابقتين أمام الاتحاد 6-1 وأمام الحزم 2-صفر.

ودخل أبها مرحلة الخطر مبكراً حيث جمع 4 نقاط حتى الآن من فوزه على الشباب وتعادله أمام أبها وخسر 3 مباريات أمام الباطن والاتحاد والحزم ليحتل المركز 14.