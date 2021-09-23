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الرائد يعلن تعاقده مع المهاجم البرتغالي إيدير

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الرائد يعلن تعاقده مع المهاجم البرتغالي إيدير

العربية.نت

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أعلنت إدارة الرائد برئاسة فهد المطوع يوم الخميس تعاقدها مع المهاجم البرتغالي إيدير لوبيز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوكوموتيف موسكو الروسي.

ولعب المهاجم البرتغالي، 33 عاما، لعدد من الأندية منذ بداية مسيرته الاحترافية في عام 2007 من أبرزها سبورتنغ براغا البرتغالي وسوانزي سيتي وليل الفرنسي ولوكوموتيف موسكو الروسي كما مثل المنتخب في 35 مواجهة سجل خلالها 5 أهداف كان أهمها هدفه في نهائي كأس أوروبا 2016 أمام فرنسا.

ويحتل الرائد المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة.

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