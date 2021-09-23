الطائي يحقق فوزاً تاريخياً على الاتفاق

أوقف الطائي مسلسل إهدار النقاط بعد تحقيقه فوزه الأول هذا الموسم وفي تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين، حينما اكتسح ضيفه الاتفاق 4-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، في جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة حيث تقدم الاتفاق أولاً بعد مرور 21 دقيقة حينما تلقى لاعبه البرازيلي سوزا كامبوس تمريرة من زميله علي هزازي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الطائي.

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ورد الطائي سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 28 حينما تمكن لاعبه عبدالعزيز الحرابي من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله الجزائري أمير سعيود ليسدد الكرة في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وواصل الطائي هجومه وتمكن مهاجمه السويسري سيفاس ماليلي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 34 بعدما ارتقى لعرضية زميله إبراهيم الزبيدي وحول الكرة برأسه في شباك الاتفاق.

وحاول الاتفاق العودة للمباراة ونجح لاعبه البرازيلي سوزا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 41 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لتستقر في شباك الطائي.

وفي الشوط الثاني واصل الطائي أفضليته وتمكن مدافعه البرازيلي مارسيلو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 66 بعدما حول عرضية زميله أسامه الخلف برأسه لتسكن شباك الاتفاق.

ولم يتوقف هجوم الطائي وتمكن مهاجمه السويسري سيفاس بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 77 بعدما أكمل تمريرة زميله الجزائري أمير سعيود بقدمه في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الطائي إلى 4 نقاط ليتقدم للمركز 14 مؤقتاً، مع تبقي مواجهة مؤجلة له أمام النصر، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع للمركز العاشر مؤقتاً.