النصر يهزم الباطن بصعوبة.. والفيحاء يعمّق جراح أهلي جدة

استعاد النصر توازنه بعد فوزه الصعب على ضيفه الباطن 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في حين عمّق الفيحاء جراح ضيفه أهلي جدة بعدما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بفوزه عليه بثنائية نظيفة، في افتتاح جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح النصر بتعويض خسارته في المرحلة السابقة أمام اتحاد جدة 3-1، حيث حقق فوزاً صعباً أمام ضيفه الباطن صاحب الأداء الجيّد هذا الموسم.

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وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي سيطر على مجريات اللقاء، في حين أن الباطن كان قريباً من التسجيل خاصة في العشر دقائق الأولى.

وسنحت أولى الفرص في المباراة للبرازيلي ريناتو شافيز مدافع الباطن الذي كاد أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية الهولندي محمد رايحي ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها.

ورد النصر سريعاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما سدد لاعبه البرازيلي تاليسكا كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 34 تمكن البرازيلي تاليسكا من تسجيل هدف النصر الوحيد بعد متابعته لتسديدة زميله الكاميروني فينسيت أبوبكر ليضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الأوزبكي ماشارببوف لاعب النصر أن يسجل الهدف الثاني حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر أفضليته وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه فينسيت أبوبكر الذي تلقى تمريرة من زميله الأوزبكي ماشاريبوف وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الأوروغوياني مارتن كومبانيا الذي تصدى لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 9 نقاط ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وبقي الباطن على رصيده السابق 5 نقاط ليتراجع للمركز 13 مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة عمّق الفيحاء جراح ضيفه أهلي جدة بعدما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بفوزه عليه بثنائية نظيفة.

‫وواصل أهلي جدة نتائجه السيئة بعد تعادله في المراحل الخمس الماضية ليتلقى خسارته الأولى هذا الموسم.

ويدين الفيحاء بهذا الفوز للاعبه البرازيلي رامون لوبيز الذي سجّل هدفي الانتصار من تسديدتين قوية من خارج منطقة الجزاء.

وانتظر الفيحاء حتى الدقيقة 60 حينما سدد مهاجمه البرازيلي رامون لوبيز كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 68 تمكن البرازيلي رامون لوبيز من تسجيل الهدف الثاني للفيحاء بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية سكنت شباك الحارس محمد العويس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء الى 10 نقاط ليتقدم للمركز الثاني مؤقتاً، وبقي الأهلي على رصيده السابق 5 نقاط ليتراجع للمركز 12 مؤقتاً.