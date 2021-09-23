الهلال يخرج بنقطة صعبة أمام الشباب

حسم التعادل الايجابي 2-2 ديربي الشباب وجاره الهلال، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في قمة مواجهات جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

واشتعلت شرارة المباراة مبكراً وتحديداً بعد مرور دقيقتين فقط حينما تمكن النيجيري أوديون إيغالو مهاجم الشباب من افتتاح التسجيل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بالمدافع ياسر الشهراني وتسكن شباك الحارس عبدالله المعيوف.

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وحاول الهلال العودة للمباراة ونجح بعد مرور 14 دقيقة بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بنجاح.

وواصل الهلال هجومه وكاد لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا أن يسجل الهدف الثاني حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

ورد الشباب سريعاً وأهدر مهاجمه إيغالو هدفاً محققاً عقب تلقيه كرة أمام المرمى من دفاع الهلال ليسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد الأرجنتيني لوسيانو فييتو أن يسجل الهدف الثاني حينما اخترق دفاع الشباب وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تواصلت إثارة المباراة وواصل الفريقان تبادل الهجمات التي بدأت من البرازيلي جونيور لاعب الشباب حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الشباب هجومه ونجح لاعبه هتّان باهبري من ترجيح كفة فريقه بتسجيل الهدف الثاني حينما سدد كرةً من داخل منطقة الحزاء لتسكن شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وحاول الهلال العودة للمباراة بعدما فرض سيطرته بحثاً عن هدف التعادل وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي بيريرا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وكثّف الهلال هجومه وتمكن مدافعه علي البليهي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 70 بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي بيريرا وحول الكرة برأسه لتسكن الشباك الشبابية، لتنتهي المباراة بتعادلهما 2-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز الثاني مؤقتاً، وارتفع رصيد الشباب إلى 6 نقاط ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.

