الاتحاد يتعادل مع التعاون ويهدر فرصة الابتعاد بالصدارة

أوقف التعاون سلسلة انتصارات مضيفه اتحاد جدة بعدما اقتنص منه نقطة ثمينة بعد تعادلهما 1-1، في المباراة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في ختام جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح التعاون في إيقاف قطار اتحاد جدة بعد فوزه في آخر 4 مباريات ليجبره على التعادل.

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وشهدت المباراة أفضلية للاتحاد خاصة في الشوط الأول حيث بدأت المحاولات الصفراء مبكراً حيث كاد مدافعه المصري أحمد حجازي أن يفتتح التسجيل بعدما ارتقى لعرضية زميله البرازيلي رومارينيو وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وواصل الاتحاد هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

ورد التعاون سريعاً وكان قريباً من تسجيل التعادل حينما سدد لاعبه المولدوفي هنريكي لوفانور كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم.

وكثّف الاتحاد محاولاته واهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله رومارينيو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء التعاون بعدما كثّف محاولاته نحو مرمى الاتحاد وسنحت فرصة خطيرة للاعبه سميحان النابت الذي سدد كرةً قوية ألا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل التعاون هجومه ونجح مدافعه البرازيلي إياغو سانتوس بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 74 بعدما ارتقى لعرضية زميله الباراغوياني كاكو وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

وفي الدقائق الأخيرة كثّف الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمدافعه المصري أحمد حجازي الذي ارتقى لعرضية زميله البرازيلي برونو هنريكي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس كاسيو الذي تصدى لها.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 13 نقطة ليبقى في المركز الأول وبفارق نقطتين عن وصيفه الهلال والذي تبقت له مواجهة مؤجلة أمام الفيحاء، وارتفع رصيد التعاون الى 3 نقاط ليتراجع للمركز الأخير.