ضمك يواصل هيمنته على الديربي ويهزم أبها بثلاثية

واصل ضمك هيمنته على مواجهاته أمام أبها في ديربي عسير بعد فوزه عليه 3-1 في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل ضمك تفوقه في مواجهاته أمام غريمه التقليدي أبها، حيث لم يخسر في آخر 4 مباريات بينهما إذ حقق 3 انتصارات وتعادلا في مباراة.

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وشهد الشوط الأول أفضلية لضمك الذي أنهاه متقدماً بهدف نظيف سجله لاعبه الكرواتي ميغو كاكتاش عند الدقيقة 17 بعد متابعته لتسديدة زميله الجزائري هلال سوداني العائدة من الحارس عبدالله الشمري ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن أبها الذي فرض سيطرته وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه الهولندي ميتشيل تي فريدي الذي تلقى تمريرة من زميله صالح العمري وواجه المرمى، وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مصطفى زغبة الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل أبها هجومه وأهدر مدافعه المغربي أمين عطوشي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله التونسي سعد بقير ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زغبة الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 63 تمكن الهولندي ميتشيل تي فريدي مهاجم أبها من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله سعيد حمسل برأسه لتسكن شباك ضمك.

وانتظر ضمك حتى الدقيقة 74 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق مهاجمه الأرجنتيني ايميليو زيلايا الذي حول عرضية زميله محمد السهلي برأسه لتستقر في شباك أبها.

وواصل ضمك هجومه وتمكن لاعبه الكرواتي ميغو كاكتاش من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 68 بعدما حول عرضية زميله عبدالله العمّار بقدمه في شباك الحارس عبدالله الشمري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 11 نقطا ليتقدم للمركز الثالث، وبقي أبها على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع للمركز قبل الأخير مؤقتاً.