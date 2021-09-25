.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الحزم يواصل صحوته بفوز صعب على الفتح

  • الخط
هدف موحا

الحزم يواصل صحوته بفوز صعب على الفتح

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

واصل الحزم صحوته بعد تحقيق فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الفتح بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الحزم في مواصلة انتفاضته للمباراة الثانية على التوالي عقب فوزه في المرحلة السابقة أمام ضيفه أبها بثنائية نظيفة ليبتعد عن مناطق الخطر مؤقتاً.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول والذي لم يشهد هجمات خطيرة مع أفضلية نسبية للفتح الذي حاول الوصول لمرمى الحزم إلا أن محاولاته كانت خجولة.

وفي الشوط الثاني فرض الحزم سيطرته وتمكن مهاجمه المغربي محمد غرس الله "موحا" بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من مدافع الفتح توفيق بوحيمد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الحزم هجومه وسجّل مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الهدف الثاني عند الدقيقة 70، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 8 نقاط ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الفتح صاحب المركز السابع مؤقتاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
الأكثر قراءة
لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك لحظات تحبس الأنفاس لمحاولة مقيم دهس رجل أمن في تبوك
قصة حفل خطوبة فوجئ المدعوون بحضور المشير طنطاوي دون دعوة قصة حفل خطوبة فوجئ المدعوون بحضور المشير طنطاوي دون دعوة
مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن مشروب شهير.. أسرع طريقة لخسارة الوزن
مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية! مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية!
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها
قبل أن تذهب
بركان جزر الكناري لم يتوقف عن الغضب!
بركان جزر الكناري لم يتوقف عن الغضب!
اكتشف المزيد