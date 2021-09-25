الحزم يواصل صحوته بفوز صعب على الفتح

واصل الحزم صحوته بعد تحقيق فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الفتح بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الحزم في مواصلة انتفاضته للمباراة الثانية على التوالي عقب فوزه في المرحلة السابقة أمام ضيفه أبها بثنائية نظيفة ليبتعد عن مناطق الخطر مؤقتاً.

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وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في الشوط الأول والذي لم يشهد هجمات خطيرة مع أفضلية نسبية للفتح الذي حاول الوصول لمرمى الحزم إلا أن محاولاته كانت خجولة.

وفي الشوط الثاني فرض الحزم سيطرته وتمكن مهاجمه المغربي محمد غرس الله "موحا" بتسجيل هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه تمريرة بالخطأ من مدافع الفتح توفيق بوحيمد ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الحزم هجومه وسجّل مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الهدف الثاني عند الدقيقة 70، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 8 نقاط ليتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، وبفارق الأهداف عن الفتح صاحب المركز السابع مؤقتاً.