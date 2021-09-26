لجنة الانضباط تغرم الاتحاد وتهدده بالحرمان من الجمهور

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد نادي الاتحاد بعد رمي جماهير الفريق قوارير مياه خلال لقائه أمام التعاون.

وجاء في بيان لجنة الانضباط: إلزام الاتحاد بدفع غرامة قدرها 42 ألفا و500 ريال بعد رمي جماهيره 3 قوارير مياه خلال المباراة أمام التعاون وحرمانه من اللعب أمام الجماهير في المباراة المقبلة على ملعبه في حال تكررت المخالفة في الأشهر الستة القادمة.

مادة اعلانية

وأضاف البيان بمعاقبة محمد العويس وعمر السومة لاعبا نادي الأهلي لعدم حضورهما المنطقة الإعلامية بعد مباراة الفيحاء وإلزامهما بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل لاعب، كما عوقب نادي التعاون بمبلغ 15 ألف ريال لحصول 6 من لاعبيه على إنذارات أمام الاتحاد.