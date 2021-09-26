.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لجنة الانضباط تغرم الاتحاد وتهدده بالحرمان من الجمهور

  • الخط
جماهير الاتحاد خلال اللقاء

لجنة الانضباط تغرم الاتحاد وتهدده بالحرمان من الجمهور

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد نادي الاتحاد بعد رمي جماهير الفريق قوارير مياه خلال لقائه أمام التعاون.

وجاء في بيان لجنة الانضباط: إلزام الاتحاد بدفع غرامة قدرها 42 ألفا و500 ريال بعد رمي جماهيره 3 قوارير مياه خلال المباراة أمام التعاون وحرمانه من اللعب أمام الجماهير في المباراة المقبلة على ملعبه في حال تكررت المخالفة في الأشهر الستة القادمة.

وأضاف البيان بمعاقبة محمد العويس وعمر السومة لاعبا نادي الأهلي لعدم حضورهما المنطقة الإعلامية بعد مباراة الفيحاء وإلزامهما بدفع غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل لاعب، كما عوقب نادي التعاون بمبلغ 15 ألف ريال لحصول 6 من لاعبيه على إنذارات أمام الاتحاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم
الأكثر قراءة
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
اكتشف المزيد