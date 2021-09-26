الرائد يرفض الخسارة ويقتنص نقطة ثمينة أمام الفيصلي

اقتنص الرائد نقطةً ثمينة من أمام ضيفه الفيصلي بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في ختام جولة "هي لنا دار" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل الرائد حصده للنقاط حيث أنه لم يخسر حتى الآن وقدّم أفضل بداية له بتاريخ دوري المحترفين، لاسيما وأن انتصاره على الفيصلي كان سيمنحه الصدارة.

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وفي المقابل واصل الفيصلي تذبذب مستواه حيث أنه لم ينجح في تحقيق انتصارين متتاليين هذا الموسم.

وشهد الشوط الأول أفضليه للفيصلي الذي نجح بإنهاءه متقدماً بهدف سجله مهاجمه الرأس أخضري جوليو تافاريس عند الدقيقة 15 بعدما حول عرضية زميله الفرنسي رومان أمالفيتانو برأسه لتسكن شباك الرائد.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي هجومه وأهدر مهاجمه تافاريس هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله الهولندي هشام فايق ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت العارضة.

وفي النصف ساعة الأخيرة فرض الرائد سيطرته وكاد مدافعه محمد سالم أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة.

وواصل الرائد هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه المغربي كريم البركاوي الذي سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وعند الدقيقة 81 نجح المغربي كريم البركاوي بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس أحمد الكسار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز الثالث وبفارق نقطتين عن اتحاد جدة المتصدر، وارتفع رصيد الفيصلي إلى 8 نقاط ليتراجع للمركز التاسع.