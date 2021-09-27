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نتائج مبادرة الحوكمة.. الفتح في المركز الأول والأهلي لم ينجح

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فريق أهلي جدة

نتائج مبادرة الحوكمة.. الفتح في المركز الأول والأهلي لم ينجح

العربية.نت

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أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، يوم الاثنين، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2021-2022، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية الأولى.

وقالت وزارة الرياضة في بيان: أجرى فريق الاستراتيجية تعديلا في آلية استحقاق الأندية للدعم الخاص بمبادرة الحوكمة بناء على درجاتها في التقييم، من خلال تقسيم المستحقين للدعم إلى خمس فئات كل حسب تقييمه، وذلك بهدف مساندة الأندية وتحفيزها لرفع مستوى تطبيق معايير الحوكمة واستدامتها.

وكشفت النتائج الصادرة أن 15 ناديا من دوري المحترفين أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم بعد تقييم الربع الأول، وأوضح البيان: مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف مقدار الدعم لكل ناد بحسب درجته.

ويعد الأهلي النادي الوحيد في دوري المحترفين الذي لم ينجح في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم.

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