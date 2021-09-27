نقل ديربي جدة إلى ستاد عبدالله الفيصل

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الاثنين، نقل مواجهة ‎الاتحاد والأهلي ضمن مباريات الجولة السابعة، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ومن المقرر إقامة ديربي جدة يوم الجمعة المقبل عند الساعة 8:20 مساءً "بتوقيت السعودية".

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وقالت الرابطة في بيان صحافي: جاء القرار بعد زيارة المنشأة من قبل فريق من الرابطة بالتنسيق مع إدارة المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة للوقوف على جاهزية ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وكذلك لرغبة نادي الاتحاد مستضيف المباراة.