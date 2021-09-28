25 لاعباً في قائمة المنتخب السعودي لمواجهة اليابان والصين

كشف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم،عن قائمة الفريق الذي سيلعب ضد كل من اليابان والصين، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع "تويتر للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أن رينار اختار 25 لاعبا في القائمة التي ستواجه اليابان يوم السابع من أكتوبر المقبل، والصين يوم 12 من الشهر ذاته.

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واختار رينار كلا من محمد العويس وزيد البواردي وفواز القرني ومحمد اليامي ومحمد خبراني وعبد الله مادو وعبد الإله العمري وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وحسين قاسم وسلطان الغنام وياسر الشهراني وناصر الدوسري وعلي الحسن وعبد الإله المالكي ومحمد كنو وسامي النجعي وسلمان الفرج ومحمد الكويكبي وفهد المولد وعبد الرحمن غريب وعبد الرحمن العبود وأيمن يحيى وفراس البريكان وصالح الشهري.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك بفارق الأهداف خلف منتخب أستراليا المتصدر، في المجموعة التي تضم أيضا منتخبات اليابان وعمان وفيتنام والصين.