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"روح السعودية" توقع اتفاقية شراكة مع الدوري السعودي للمحترفين

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"روح السعودية" توقع اتفاقية شراكة مع الدوري السعودي للمحترفين

العربية.نت

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وقعت "روح السعودية" اتفاقية شراكة مع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأربعاء تهدف لإبراز السعوديةكوجهة سياحية عالمية أمام شريحة واسعة من متابعي الأحداث والتفاصيل الممتعة والشيقة للدوري السعودي للمحترفين من السعودية والخليج والعالم.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة يوم الأربعاء في مقر الهيئة السعودية للسياحة بمدينة الرياض ومثل الطرفين عبدالله الحقباني الرئيس التنفيذي للشراكات والشؤون الخارجية بالهيئة السعودية للسياحة وعبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد عبدالعزيز العفالق رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن الشراكة مع روح السعودية تستهدف قطاعي كرة القدم والسياحة وهما قطاعين حيويين "ونهدف في الرابطة بخلق تجربة مختلفة للجماهير من خلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الدوري السعودي وكذلك، المقومات السياحية الكبيرة في السعودية".

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