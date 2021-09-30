الأهلي يتفوق على الاتحاد في دوري المحترفين

يسعى أهلي جدة لاستعادة انتصاراته في ديربي جدة حينما يلاقي غريمه التقليدي يوم الجمعة، على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة مواجهات المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الأهلي المباراة بظروف صعبة حيث سيكون الفوز مهماً لكتيبة المدرب الألباني بيسنيك هاسي الذي لم يحقق أي انتصار برفقة فريقه الجديد.

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ولم يعرف الأهلي طعم الانتصارات في ديربي جدة في آخر مواجهتين حيث خسر بثنائية نظيفة وتعادلا في آخر مواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويملك الأهلي أفضلية أمام غريمه التقليدي الاتحاد في مواجهاتهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث لعبا 26 مباراة فاز في 11 وخسر 7 وتعادلا في 8 مباريات.

ويأمل الأهلي في أن يعود للتفوق في مباريات الديربي خاصة أنه يملك أطول سلسلة عدم خسارة التي وصلت لـ16 مباراة متتالية ابتداءً من موسم 2012-2013 حتى نهاية موسم 2019-2020.

في حين نجح الاتحاد بكسر عقدة الديربي في الموسم الماضي حينما نجح بالفوز على الأهلي بثنائية نظيفة بعد 9 مواسم متتالية لم يعرف فيها طعم الانتصار.

ونجح الأهلي بتسجيل أكبر نتيجة بين الفريقين بمواجهة الديربي حينما اكتسح غريمه التقليدي الاتحاد 4-1 في موسم 2017 و4-2 في موسم 2016.

في المقابل كان أكبر انتصار للاتحاد على الأهلي في دوري المحترفين السعودي عام 2010 حينما انتصر 3-1.

ونجح الأهلي بتسجيل 40 هدفاً في شباك الاتحاد خلال مواجهاتهما بدوري المحترفين، في حين سجّل الاتحاد 30 هدفاً.

وستكون هذه المواجهة مغايرة عن مواجهتهما في الموسم الماضي حيث كانا منافسين على الصدارة، في حين أن الافضلية هذا الموسم تميل للاتحاد الذي يتصدر الترتيب برصيد 13 نقطة بعكس جاره الذي لم يحقق أي انتصار بعد مرور 6 مراحل.