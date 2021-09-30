الاتحاد والأهلي.. قمة نارية بطموحات مختلفة

تتجه الأنظار يوم الجمعة صوب ستاد الأمير عبدالله الفيصل الذي سيحتضن ديربي جدة الكبير بين الاتحاد وغريمه التقليدي الأهلي، في قمة مواجهات المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الفريقان المباراة بظروف مختلفة، حيث يطمح الاتحاد لاستغلال حالة جاره الفنية والمحافظة على الصدارة، في حين يبحث الأهلي عن افتتاح انتصاراته هذا الموسم من الباب الكبير.

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ويأمل الاتحاد في استعادة نغمة الانتصارات والتمسك بصدارته قبل فترة التوقف الدولي التي ستمتد قرابة 14 يوماً حيث سيلعب المنتخب السعودي مواجهتين أمام اليابان والصين.

وتوقفت انتصارات الاتحاد في المرحلة السابقة بعد تعادله أمام ضيفه التعاون 1-1.

وتنفس الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد الصعداء بعد تأكد مشاركة جناحه عبدالرحمن العبود الذي عانى من إصابة في مفصل القدم خلال مباراة التعاون الماضية، في حين تأكد غياب اللاعب عبدالعزيز البيشي عن المباراة بسبب الإصابة.

ويدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الأول برصيد 13 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال والرائد وضمك.

وفي المقابل يدخل الأهلي اللقاء بظروف صعبة للغاية بعد الأداء الهزيل الذي قدمه خلال مبارياته الست الماضية.

وسيكون الأهلي مطالباً بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم من الباب الكبير والابتعاد مؤقتاً عن مناطق الخطر التي أصبحت تحاصره حيث لا يفصله عن متذيل الترتيب التعاون سوى نقطتين.

وعانى الأهلي من سوء النتائج هذا الموسم حيث فشل في تحقيق أي انتصار واكتفى بخمسة تعادلات متتالية وخسر آخر مباراة له أمام الفيحاء بثنائية نظيفة.

ويواجه الألباني بيسنيك هاسي مدرب الأهلي خطر الإقالة حيث تعرض لانتقادات كبيرة من قبل جماهير ناديه بعد سوء النتائج.

ويعاني هاسي من مشاكل فنية عديدة حيث يملك فريقه فقط 5 لاعبين أجانب بعدما قرر لاعبه البرازيلي باولينيو فسخ عقده بسبب ظروفه العائلية.

ويأمل مدرب الأهلي في تحقيق فوزه الأول مع فريقه الجديد من الباب الكبير والذي سيخفف الضغوطات على لاعبيه وسيعيد الثقة لجماهير ناديه.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز 12 برصيد 5 نقاط وبفارق 8 نقاط عن الاتحاد المتصدر، وبفارق نقطتين عن التعاون متذيل الترتيب.