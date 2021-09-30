الشباب يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات على حساب الفيحاء

يسعى الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الفيحاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الفيصلي عن إيقاف إهدار النقاط حينما يواجه ضيفه الباطن، في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يسعى الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الفيحاء المتألق. ولم يعرف الشباب طعم الانتصارات في المرحلتين السابقتين حينما تعادل أمام ضمك والهلال.

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وكان الشباب قريباً من تحقيق الفوز في المباراتين السابقتين إلا أنه فشل في المحافظة على شباكه في مباراتي ضمك والهلال الماضيتين ليفقد نقطتين ثمينتين.

ويأمل البرازيلي شاموسكا مدرب الشباب أن يواصل لاعبوه الأداء المميز الذي ظهروا به في المباراة السابقة أمام الهلال حامل اللقب في النسختين الماضيتين.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 6 نقاط وبفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر وبفارق 3 نقاط عن التعاون متذيل الترتيب.

وفي المقابل يتطلع الفيحاء لمواصلة عروضه القوية والتقدم أكثر في سلم الترتيب حيث إن انتصاره سيقربه كثيراً من فرق الصدارة.

وقدّم الفيحاء أداءً مميزاً بعد صعوده هذا الموسم حيث يبعد بفارق 3 نقاط عن المتصدر الاتحاد، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط من فوزه على الاتحاد والطائي والأهلي وتعادل أمام الفتح وخسر أمام الفيصلي وتبقى له مباراة مؤجلة أمام الهلال.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يبحث الفيصلي عن استعادة توازنه حينما يستضيف الباطن.

وقدّم الفيصلي أداءً متذبذباً هذا الموسم بعكس الموسمين السابقين حيث لم ينجح بتحقيق انتصارين متتاليين حتى الآن.

وحقق الفيصلي حتى الآن انتصارين على النصر والفيحاء وحسر مباراتين أمام الاتحاد وضمك وتعادل أمام الأهلي والرائد ليحتل المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

وفي المقابل يسعى الباطن لإيقاف مسلسل نزيف النقاط وتحقيق انتصار يبعده مؤقتاً عن مناطق الخطر التي تحاصره.

وحقق الباطن فوزاً وحيداً هذا الموسم كان على حساب ضيفه أبها 2-1 في المرحلة الثانية وخسر 3 مباريات أمام الاتفاق والفتح والنصر وتعادل أمام الهلال والطائي ليحتل المركز 13 برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطتين عن التعاون متذيل الترتيب.